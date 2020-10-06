Suriye Devlet Başkanı Esad'dan "Karabağ" açıklamsı

Karabağ kriziyle ilgili Sputnik'e konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye'nin Suriye'den cihatçıları Karabağ'a gönderdiğini teyit edebileceklerini ifade ederek, "Türkiye Suriye'de farklı ülkelerden gelen teröristleri kullandı. Aynı yöntemi Libya'da kullandılar; Libya'da Suriyeli teröristleri ve belki başka ülkelerden olanları kullandılar. Dolayısıyla aynı yöntemi Dağlık Karabağ'da kullanıyor olmaları çok mümkün çünkü daha önceden söylediğim gibi, bu ihtilafı başlatanlar, teşvik edenler onlar" dedi.

Dağlık Karabağ'daki son çatışmaların ana sorumlusunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Esad, "Davranışlarının farklı nedenlerden ötürü tehlikeli olduğunu söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

Beşar Esad, Erdoğan'ın Türkiye içinde kamuoyunun dikkatlerini, ülke içindeki davranışlarından başka yöne çekmek için farklı bölgelerde savaş çıkardığını aktardı.