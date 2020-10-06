İran, Dağlık Karabağ'da ateşkes çağrısını yineledi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Karabağ krizine dair açıklamada bulunarak, Azerbaycan ve Ermenistan'a derhal ateşkes çağrısı yaptı.

Hatipzade'nin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Dağlık Karabağ'daki çatışmayı yakından takip ediyor ve tüm taraflarla temas halindeyiz.

Çatışma tarafları savaş hukukuna uymalı ve sivilleri hedef almaktan kaçınmalıdır. Derhal ateşkesin sağlanmasını, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini ve zaman dilimi belli siyasi görüşmelerin başlatılmasını istiyoruz."

Said Hatipzade dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran’ın Dağlık Karabağ sorunu konusunda detaylı bir plan hazırladığını ve bu planın her iki tarafın yanı sıra bölgedeki komşu ülkelerle istişare içinde takip edileceğini söylemişti.