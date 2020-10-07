Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Ruhani ile Aliyev telefonda Dağlık Karabağ'ı görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında dün akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Ruhani bu görüşmede Azerbaycan’ın İran'ın iyi komşu olduğunu belirterek, “Bütün İran halkının Azerbaycan Cumhuriyeti ile çok yakın tarihi, kültürel ve dini münasebetleri vardır. İki dost ve kardeş ülke İran ve Azerbaycan devletleri ve halklarının her zaman birbirleriyle ilişkileri iyi ve yakın olmuştur. İranlı yetkililerin Karabağ sorununa yönelik yaklaşımları açık ve nettir” dedi.

Bazı ülkelerin müdahalesi nedeniyle Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki anlaşmazlık ve çatışmların bölgesel savaşa dönüşebileceği yönünde uyarıda bulunan Ruhani, “Bölgemizde özellikle de İran'ın kuzey sınırında güven, huzur ve istikrarın hakim olması bizim için çok önemlidir. Sınırdaki çatışmalar ve güvensizlikler teröristler için fırsat oluşturmamalıdır” ifadelerini kullandı.

İran, Dağlık Karabağ'da ateşkes çağrısını yineledi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Karabağ krizine dair açıklamada bulunarak, Azerbaycan ve Ermenistan'a derhal ateşkes çağrısı yaptı.

Hatipzade'nin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Dağlık Karabağ'daki çatışmayı yakından takip ediyor ve tüm taraflarla temas halindeyiz.

Çatışma tarafları savaş hukukuna uymalı ve sivilleri hedef almaktan kaçınmalıdır. Derhal ateşkesin sağlanmasını, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini ve zaman dilimi belli siyasi görüşmelerin başlatılmasını istiyoruz."

Velayeti: Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilmeli

İran İslam Devrimi Lideri Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Keyhan gazetesine verdiği özel demeçte, Karabağ krizini değerlendirdi.

İran'ın tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösterdiğini belirten Velayeti, "Bu BM Şartının ilkelerinden biridir. Karabağ konusunda da bir ülkenin toprakları başka bir ülke tarafından işgal edilmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin güney kesiminin yaklaşık 7 şehri Ermenistan tarafından işgal edilmiştir. Bu konuya ilişkin Birleşmiş Milletler tarafından Ermenilerin işgal edilmiş topraklardan çekilip uluslararası sınırlara geri dönmelerini gerektiren dört karar tasarısı alınmıştır. BM üyesi olarak bu kararlara uymak zorundayız. Bu yüzden Ermenistan'dan işgal ettiği bölgeleri Azerbaycan Cumhuriyeti'ne iade etmesini istiyoruz. Bir milyondan fazla Azeri mülteci yakında evlerine dönmesi gerekiyor; Filistin'in Siyonist Rejim tarafından işgaline karşı çıktığımız gibi, bu konuda da aynı tutumdan yanayız." dedi.

Topraklarımıza mermi isabet etmesini asla kabul etmeyiz

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalara değinerek, “İran’ın sınır güvenliği silahlı kuvvetler için hayati ve çok önemli bir konudur. Bu çatışmada bazen yanlışlıkla İran sınırlarına mermiler atıldı. Bu konuda her iki ülkeye de gerekli uyarılar yapıldı” dedi.

İran’ın bölgedeki çatışmaları yakından izlediğini belirteد Tuğgeneral Hatemi, “Ülkenin güvenliği ve vatandaşlarımızın can güvenliği çok önemli. Dolayısıyla çatışan ülkelerin dikkatsizliği nedeniyle mermilerinin topraklarımıza isabet etmesi kesinlikle kabul edilemez” ifadesini kullandı.

İran'da iyileşen hasta sayısı 394 bin 800'e ulaştı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 227 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 4 bin 151 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 27 bin 419'a, vaka sayısının da 479 bin 825'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 200'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 394 bin 800'e ulaştığı bilgisini verdi.