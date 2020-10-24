Akar'dan 'S-400 hava ve füze savunma sistemi' açıklaması

Türk basınına göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kadir Has Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, S-400 konusuna değindi. Uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi tedarikinin 83 milyon halkın, vatanın ve onun semalarının egemenliği, bağımsızlığı ve güvenliği için bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Akar, şöyle devam etti:

"Bu maksatla tedarik ettiğimiz sistemin, kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz. Bu sistemin tedariki, deneme ve sistem kontrolleri, Türkiye için NATO’dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir. S-300 sistemi, NATO ittifakı içinde nasıl kullanılıyorsa biz de S-400'ü aynı şekilde kullanacağız."