ABD'li senatörler, 'F-35'leri S-400'lerden koruyacak' yasa tasarısı hazırlıyor

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerini 16 Ekim'de ilk kez test etmesinin ardından ABD'li bazı senatörler F-35'leri S-400 gibi Washington tarafından tehdit olarak görülen silahlardan korumak için harekete geçti.

Breaking Defense'in haberine göre ABD'li senatörler, özellikle Rus S-400 füze savunma sistemleri gibi F-35'ler için potansiyel tehdit oluşturan yabancı sistemler ve silahlar satın alan devletlere avcı uçağı satışına yasak getirilmesi üzerinde duruyor.

Tasarıyı hazırlayan isimlerden ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Eliot Engel, Ortadoğu ülkelerine silah satışında özel koşullar getirilmesini önerdi.

Engel'in önerisine göre F-35 satın alacak ülkeler bu uçakları kullanma planları hakkında Washington'a bilgi vermek zorunda olacak.

Türkiye S-400'leri 16 Ekim'de ilk kez test etmişti. Test kapsamında fırlatılan üç füze hedefleri başarıyla vurmuştu. Bu durum Washington'u bir kez daha rahatsız ederken ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Clarke Cooper, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımıyla ilgili olarak yaptırımları 'kesin olarak düşündüklerini' söylemişti.

Kaynak: Sputnik