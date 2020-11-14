Azerbaycan ve Ermenistan, asker cesetlerini karşılıklı iade etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ'da görevli Rus askerlerin aracılığıyla savaş alanında kalan Ermenistan askerlerinin cesetlerinin iade edildiği bildirildi.

Açıklamada, silahlı çatışmalarda hayatını kaybeden 6 askerin naaşının da Azerbaycan'a iade edildiği kaydedildi.

Rusya'nın gözetiminde Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşması 10 Kasım'da yürürlüğe girmişti.

Buna göre Ermenistan, Dağlık Karabağ'ı çevreleyen topraklardaki işgaline son verecek. Ağdam, Laçin ve Kerbecer toprakları Azerbaycan'a teslim edilecek. Yerlerini terk etmiş siviller BM gözetiminde evlerine geri dönecek ve esirlerle cenazeler karşılıklı takas edilecek.