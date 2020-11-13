Moskova: Rus barış güçleri Hankendi ve Şuşa'ya girdi

Rus basınına göre Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Dağlık Karabağ'daki duruma ilişkin bir görüşme gerçekleştiren Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus barış gücü birliklerinin Hankendi (Stepanakert) ve Şuşa'ya girdiğini söyledi.

Şoygu, barış gücünde yer alacak toplam 1960 askerin 1100'den fazlasının bölgeye intikal ettirildiğini kaydetti.

Rusya'nın gözetiminde Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşması 10 Kasım'da yürürlüğe girmişti.

Buna göre Ermenistan, Dağlık Karabağ'ı çevreleyen topraklardaki işgaline son verecek. Ağdam, Laçin ve Kerbecer toprakları Azerbaycan'a teslim edilecek. Yerlerini terk etmiş siviller BM gözetiminde evlerine geri dönecek ve esirlerle cenazeler karşılıklı takas edilecek.