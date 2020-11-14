Güney Kafkasya transit koridorunda değişiklik söz konusu değil

İRNA Haber Ajansının bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi Cuma günü İran'ın Ermenistan ile sınırlarının kapatılması, Ermenistan topraklarında koridor kurulması veya İran topraklarında koridor yapılması ya da bölge jeopolitiğinin değişmesi gibi iddialarını yalanlayarak şöyle bir açıklamada bulundu:" Bu tür haberler temelden gerçek değildir ve sırf siyasi ve propagandif özel garazlar amacı ile yayımlanıyor. "

Seyyid Abbas Irakçi sözlerine şunları da ekledi:" Karabağ ateşkes anlaşmasında yer verilen husus, bir karayolu koridoru ya daha iyi bir ifade ile transit koridorunun Ermenistan topraklarından geçecek Nahçıvan'ı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ana parçasına bağlayan, güvenliği Rusya tarafından garantilenen yolun inşasıdır. Ancak bu yolun tam detayları ve nasıl olacağı hala belirlenmemiştir. "

Irakçi ayrıca, "Bu yeni bir fikir değildi. Uzun bir geçmişi vardı. Hayata geçerse de İran'ın Ermenistan'a veya Azerbaycan Cumhuriyeti'ne giden transit yollarında bir değişikliğe yol açmayacaktır." diye konuştu.