Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 3 gündür 22 binin üzerinde

Sputnik'te yer alan habere göre, Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya'nın 85 bölgesinde son 24 saatte 22 bin 778 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son vakalarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplam sayısının 1 milyon 948 bin 603'e yükseldiği belirtildi.

Vakaların yüzde 24.8’inde (5 bin 640 kişi) hastalığın klinik semptomlarının görülmediği ifade edildi.

Rusya'daki yeni vaka sayısı üç gün üst üste 22 binin üzerinde seyrediyor, günlük yeni vakalarda 20 bin seviyesi 6 Kasım'da, 21 bin seviyesi de 9 Kasım’da aşılmıştı.

461 bin 265 kişinin tedavisine devam ediliyor

Açıklamada ayrıca son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 303 kişinin hayatını kaybettiği, böylece salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölenlerin sayısının 33 bin 489'a ulaştığı kaydedildi.

Enfeksiyonu yenerek sağlıklarına kavuşan kişilerin sayısının ise 13 bin 864 kişi olduğu, son 24 saatte hastanelerden taburcu olan bu kişilerle birlikte Rusya'da salgının başından bu yana tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 1 milyon 453 bin 849’a ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamaya göre 461 bin 265 kişinin hâlâ tedavisine devam ediliyor.