Fahrizade suikastı savaş yanlılarının çaresizliğini gösteriyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter üzerinden İranlı nükleer fizikçi ve savunma bilimcisi Mohsen Fahrizade'ye yönelik düzenlenen terör saldırısı hakkında yaptığı açıklamada, "Teröristler büyük bir İranlı bilim insanına suikast düzenledi. İsrail'in rolüne dair ciddi işaretlerin bulunduğu bu korkaklık, savaş yanlılarının çaresizliklerini gösteriyor." dedi.

Zarif'in Fransızca yaptığı paylaşımda, "İran olarak Avrupa Birliği de dahil olmak üzere uluslararası toplumu çifte standardı bir kenara bırakıp devlet terörü kınamaya çağırıyoruz." belirtildi.

Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü, Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.