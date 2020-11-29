Saadet Partisi Lideri'nden İran'a başsağlığı mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel karamollaoğlu, İranlı nükleer bilimci Mohsen Farhizade’nin şehit düşmesine sebep olan terör eylemi nedeniyle Twitter hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.

Paylaşımında, “Bu menfur saldırıyı şiddetle lanetliyor, sorumlularının bir an önce bulunmalarını ve layık oldukları cezayı görmelerini istiyorum.” ifadelerini kullanan Karamollaoğlu'nun mesajında şunlar kaydedildi:

"İslam ülkelerinin toprakları ne yazık ki yabancı istihbarat örgütlerinin suikastlerine sahne oluyor.

İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade’nin de bir suikastle hayatını kaybetmesini, şer odaklarının bu istikamette attıkları menfur bir saldırı ve dünya barışına bir darbe olarak değerlendiriyorum.

Bu menfur saldırıyı şiddetle lanetliyor, sorumlularının bir an önce bulunmalarını ve layık oldukları cezayı görmelerini istiyorum.

Muhsin Fahrizade'ye Allah’tan rahmet, İran halkına başsağlığı diliyorum."