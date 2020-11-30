Azerbaycan Dışişleri Bakanı Fahrizade suikastını kınadı

İran’ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İranlı fizikçi ve bilim insanı Mohsen Fahrizade’nin şehit düşmesine neden olan terör eylemini kınadı." dedi.

Musevi'nin paylaşımında, "Telefon görüşmesinde Ceyhun Bayramov insanlık dışı bu terör saldırısından dolayı İran halkı ve milletine başsağlığı dileğinde bulundu." ifadesi kullanıldı.

Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü, Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.