İran Meclisi'nden Şehit Fahrizade suikastına kınama

İran İslami Şura Meclisi milletvekilleri yayınladığı yazılı bir açıklamada İranlı nükleer fizikçi ve savunma bilimcisi Mohsen Fahrizade’ye düzenlenen terör saldırdını kınadı.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Uzun yıllar ülkenin teknik, savunma ve askeri ilerlemesi yolunda, özellikle nükleer silah alanında önemli hizmetler sunan Şehit Fahrizade suikastı tüm İran milletini üzdü.

Katil Siyonist Rejim’in bu cinayette parmağı olduğu oldukça açıktır. Kanser tümörü Siyonist Rejim unsurları nükleer bilimin uzun zamandır yerli olduğunu ve binlerce genç seçkin bilim insanı ve elitin zihninde ve kalbinde sonsuza kadar kaldığını anlamış olmasa bile, bu küstahlıklarının bedelini kesinlikle ödeyecektir.”

İran Meclisi yaptırımlarla stratejik mücadele planının acillik derecesini onayladı

İslami Şura Meclisi milletvekilleri ayrıca yaptırımlarla stratejik mücadele planının ikinci düzeyde acillik derecesini de onayladı.

İkinci derecede acillik kodu taşıyan yasa tasarıları ve taslaklar, acillik derecesi onaylandıktan sonra en geç 24 saat içinde meclis genel kuruluna sunulan tasarılar ve taslaklardır.

Yasa tasarıları ve taslaklar genellikle onaylanmaları, muhtemel hasarları önleme ve bu yönde fırsatların elden gitmesini engelleme bakımından büyük bir hızla gerçekleşmesi gerektiği zamanlarda, ikinci derecede acillik kodu ile kodlandırılıyor.

Yaptırımlarla stratejik mücadele yasa tasarısı 9 maddeden oluşuyor. Tahran yönetimini uranyumu yüzde 20 seviyesinde zenginleştirmekle yükümlü hale getirmek, düşük düzeyde zenginleştirilen uranyum stoklarını arttırmak ve İAEK’nun IR2M ve IR6 gibi yeni santrifüjleri kullanması, yasa tasarısında yer alan bazı maddelerdir.