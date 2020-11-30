İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Hatemi, bugün Tahran’da düzenlenen Şehit Mohsen Fahrizade’nin cenaze töreninde yaptığı konuşmada, İran halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Tuğgeneral Hatemi, “Katil Siyonist Rejim ile ABD’nin yüzlerce ve binlerce nükleer silahı var. Bu silahlar ne için? Evlerinde dekorasyon amaçlı kullanmak için mi? Hayır. Duyarlı İran milleti bu silahların insanlığa en büyük tehdit olduğunu iyi biliyor. Ülkeyi en büyük tehditlerden korumak için canlarını feda edenler de İran milletinin yanında değerli bir yere sahiptir” dedi.

Tuğgeneral Hatemi, “Bugün 40 yıldır askeri seçeneğin masada olduğunu söyleyen, ancak kullanma cesareti veya fırsatı bulmayan ve sonunda bu seçeneği utançla masanın altına koyan bir düşmanla karşı karşıyayız” ifadesini kullandı.

'Şehit Fahrizade suikastı yanıtsız kalmayacak'

Şehit Fahrizade suikastının yanıtsız kalmayacağını belirten Tuğgeneral Hatemi, “Hiçbir cinayet, terör ve aptalça eylem yanıtsız kalmayacak. Cinayet faillerini kesinlikle takip edeceğiz ve Yüce Devrim Liderimizin talimatını yerine getireceğiz” ifadelerinde bulundu.

Tuğgeneral Hatemi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bazı ülkeler ve hükümetler bu terör eyleminden üzüntü duyduklarını dile getirdi. Hepsini takdir ediyoruz. Ancak bu eylemi kınamayan hükümetler ve uluslararası kurumlar teröristlerle uzlaşmanın onları daha da kaba kılacağını bilmeli. Çünkü aksi takdirde terör bir gün onları da yakalayacaktır. İran olarak Suriye ve Irak’taki bölgesel tehditler karşısında bu ülkelerin halkı, hükümeti ve silahlı kuvvetlerinin yanında olduğumuz gibi yine de aynısını yapacağız. Teröristlere boyun eğen herkes mutlaka bir gün yaptığına utanacaktır.”

Tuğgeneral Hatemi, sözlerinin bir bölümünde de İran Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu'nun 1400 yılı bütçesini iki kata çıkarma kararı aldıklarını aktardı.