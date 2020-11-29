Umman Dışişleri Bakanı Şehit Fahrizade suikastını kınadı

Umman Dışişleri Bakanı Badr bin Hamad Busaidi, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İranlı fizikçi ve bilim insanı Mohsen Fahrizade’nin şehit düşmesine neden olan terör eylemini kınadı.

Busaidi görüşmede İran halkı ve milletine başsağlığı dilerken terörizmin herhangi bir biçimde Kabul edilmez olduğunu belirtti.

Katar, Suriye ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de dün Dışişleri Bakanı Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde bu terör eylemini kınamıştı.

İranlı bilim insanı Mohsin Fahrizade, Cuma günü Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.