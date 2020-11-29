Küba, İran'daki terör saldırısına tepki gösterdi

Küba Dışişleri Bakanı Brono Rodriguez, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İranlı nükleer bilim insanı Mohsen Fahrizade'ye karşı düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi.
Kübalı yetkilinin paylaşımında, "Önde gelen İranlı bilim adamı Mohsen Fahrizade Mahabadi'ye düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Terörün her şekli ve oluşumuna karşıyız." denildi.
İranlı bilim insanı Mohsin Fahrizade, Cuma günü Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.
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