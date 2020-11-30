Afganistan, BAE ve Ürdün'den Fakhrizade suikastına kınama

Afganistan, BAE ve Ürdün, Şehit Fahrizade'ye karşı düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı, İranlı bilim insanı Mohsen Fahrizade'ye yönelik düzenlenen terör saldırısını kınayarak, merhumun ailesi başta olmak üzere İran hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

Öte yandan BAE Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, bölgede istikrar için her türlü yolu takip etme ihtiyacına duyduğu derin inancından hareketle Mohsen Fakhrizade'ye yönelik iğrenç suikastı kınadığını ve bu da bölgedeki çatışmayı daha da alevlendirebileceğini söyledi.

Bakanlık, "Bölgedeki mevcut durum göz önüne alındığında, BAE tüm tarafları bölgeyi yeni istikrarsızlık seviyelerine ve barışa yönelik tehdide sürüklemekten kaçınmak için azami derecede kendini sınırlamaya çağırıyor." dedi.

Bu arada Ürdün Dışişleri Bakanlığı da İranlı nükleer bilim insana terör saldırıyı kınadı ve gerilimlerin tırmanmasını önlemek için toplu bir çaba çağrısında bulundu.

Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü, Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.