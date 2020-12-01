Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Fahrizade suikastı savaş yanlılarının çaresizliğini gösteriyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter üzerinden İranlı nükleer fizikçi ve savunma bilimcisi Mohsen Fahrizade'ye yönelik düzenlenen terör saldırısı hakkında yaptığı açıklamada, "Teröristler büyük bir İranlı bilim insanına suikast düzenledi. İsrail'in rolüne dair ciddi işaretlerin bulunduğu bu korkaklık, savaş yanlılarının çaresizliklerini gösteriyor." dedi.

Zarif'in Fransızca yaptığı paylaşımda, "İran olarak Avrupa Birliği de dahil olmak üzere uluslararası toplumu çifte standardı bir kenara bırakıp devlet terörü kınamaya çağırıyoruz." belirtildi.

Fahrizade suikastı ile ilgili birçok ipucu bulduk

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, Cuma günü uğradığı suikast sonucu şehit düşen İranlı nükleer bilimci Mohsen Fahrizade’nin cenaze töreninde yaptığı konuşmada, “Suikastın ardından istihbarat bakanlığındaki meslektaşlarım bu olayın tüm boyutlarını incelemeye başladı ve şu ana kadar birçok ipucu elde edilmiştir.” dedi.

Alevi, “Güvenlik boyutları nedeniyle olayın tüm boyutları netleştirilene kadar bilgilendirme imkanı yoktur; ancak konunun boyutları netleşir netleşmez aziz İran milletine bilgi verilecektir” ifadelerinde bulundu.

Düşmanlar vereceğimiz yanıtı bekleyedursun

Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Cuma günü Tahran’ın yakınlarında uğradığı suikast sonucu şehit düşen İranlı nükleer bilim insanı Mohsen Fahrizade’nin cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Düşmanlar vereceğimiz yanıtları bekleyedursun, ancak yanıtın zamanını, yerini ve biçimini kendimiz belirleyeceğiz” dedi.

Tümgeneral Selami, “Şehit Fahrizade cinayetinde failler ve azmettiriciler kesin olarak cezalandırılacaktır.” ifadesini kullandı.

Cinayet faillerini kesinlikle takip edeceğiz

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Hatemi, Tahran’da düzenlenen Şehit Mohsen Fahrizade’nin cenaze töreninde yaptığı konuşmada, İran halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Şehit Fahrizade suikastının yanıtsız kalmayacağını belirten Tuğgeneral Hatemi, “Hiçbir cinayet, terör ve aptalça eylem yanıtsız kalmayacak. Cinayet faillerini kesinlikle takip edeceğiz ve Yüce Devrim Liderimizin talimatını yerine getireceğiz” ifadelerinde bulundu.

Tuğgeneral Hatemi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bazı ülkeler ve hükümetler bu terör eyleminden üzüntü duyduklarını dile getirdi. Hepsini takdir ediyoruz. Ancak bu eylemi kınamayan hükümetler ve uluslararası kurumlar teröristlerle uzlaşmanın onları daha da kaba kılacağını bilmeli. Çünkü aksi takdirde terör bir gün onları da yakalayacaktır. İran olarak Suriye ve Irak’taki bölgesel tehditler karşısında bu ülkelerin halkı, hükümeti ve silahlı kuvvetlerinin yanında olduğumuz gibi yine de aynısını yapacağız. Teröristlere boyun eğen herkes mutlaka bir gün yaptığına utanacaktır.”

Fahrizade cinayeti için özel çalışma grubu kurulacak

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, İranlı bilim insanı Mohsen Fahrizade'ye yönelik düzenlenen terör saldırısı hakkında yaptığı açıklamada, "Şehit Fahrizade, düşmanın nükleer ve savunma alanındaki yaptırımları ve tehditleri etkisiz hale getirme konusunda bir kahramandı." dedi.

Fahrizade cinayetinin failleri ile azmettirecilerinin tespiti için genel başsavcılık tarafından özel bir çalışma gurubunun kurulacağını duyuran İran Yargı Erki Başkanı, "İstihbarat ve güvenlik birlikleri bir an bile tereddüt etmeden ülkeye sızan terör çetesini ve düşmanın iç işbirlikçilerini tespit edip yok etmeli." diye talimat verdi.

Reisi, "Düşmana karşı caydırıcı önlemler alma konusu ihmal edilmemeli, çünkü düşman sadece güç mantığını anlıyor." açıklamasında bulundu.

İran'da COVID-19 kaynaklı günlük vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 371 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 321 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 48 bin 246'ya, vaka sayısının da 962 bin 70'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 852'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 668 bin 151'e ulaştığı bilgisini verdi.