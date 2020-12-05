Ruhani: Riskli bölgelerin sayısını düşürmeyi başardık

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Ulusal Mücadele Kurulu tarafından ilgili kurumlara gönderilen korona genelgelerinin yüzde 85'inin uyguladığını söyledi.

21 Kasım'dan itibaren ülke genelinde başlatılan iki haftalık korona kısıtlamaları hakkında Ruhani, "Sağlık bakanlığı yeni tedbirlerin vatandaşların sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu bildirdi." dedi.

Ruhani, alınan tedbirler sonucu günlük vefat sayısının azaldığını ve vatandaşların işbirliği ile daha iyi duruma ulaşmayı beklediklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Vatandaşların işbirliği sayesinde kırmızı bölgelerın (yüksek riskli bölge) sayısını 160'tan 64'e düşürmeyi başardık." diye konuştu.

Başkent Tahran'ın da aralarında olduğu 25 eyalet merkezi, tüm büyük şehirler ve ilçelerde kısıtlamalar uygulanmıştı.

"Yüksek riskli" bölgelerde araçların şehir dışına çıkamayacağını ve şehirler arası seyahatin de yasaklanmıştı.