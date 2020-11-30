  1. Siyaset
30 Kas 2020 16:33

Tümgeneral Selami:

Düşmanlar vereceğimiz yanıtı bekleyedursun

Düşmanlar vereceğimiz yanıtı bekleyedursun

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, “Düşmanlar vereceğimiz yanıtları bekleyedursun ancak, yanıtın zamanını, yerini ve biçimini kendimiz belirleyeceğiz” dedi.

Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Cuma günü Tahran’ın yakınlarında uğradığı suikast sonucu şehit düşen İranlı nükleer bilim insanı Mohsen Fahrizade’nin cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Düşmanlar vereceğimiz yanıtları bekleyedursun, ancak yanıtın zamanını, yerini ve biçimini kendimiz belirleyeceğiz” dedi.

Tümgeneral Selami, “Şehit Fahrizade cinayetinde failler ve azmettiriciler kesin olarak cezalandırılacaktır.” ifadesini kullandı.

Bilimci şehit Mohsen Fahrizade'nin cenaze töreni bugün Tahran'daki İmamzade Salih Türbesi'nde gerçekleştirildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de son günlerde konuya dair yaptığı açıklamada, "Ülke düşmanları İran ulusunun ve yetkililerinin bu cinayeti yanıtsız bırakmayacak kadar cesur ve azimli olduğunu iyi biliyor. İlgili yetkililer, bu suçun yanıtını uygun bir vakitte verecektir." demişti.

News Code 1890814

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