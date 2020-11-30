Düşmanlar vereceğimiz yanıtı bekleyedursun

Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Cuma günü Tahran’ın yakınlarında uğradığı suikast sonucu şehit düşen İranlı nükleer bilim insanı Mohsen Fahrizade’nin cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Düşmanlar vereceğimiz yanıtları bekleyedursun, ancak yanıtın zamanını, yerini ve biçimini kendimiz belirleyeceğiz” dedi.

Tümgeneral Selami, “Şehit Fahrizade cinayetinde failler ve azmettiriciler kesin olarak cezalandırılacaktır.” ifadesini kullandı.

Bilimci şehit Mohsen Fahrizade'nin cenaze töreni bugün Tahran'daki İmamzade Salih Türbesi'nde gerçekleştirildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de son günlerde konuya dair yaptığı açıklamada, "Ülke düşmanları İran ulusunun ve yetkililerinin bu cinayeti yanıtsız bırakmayacak kadar cesur ve azimli olduğunu iyi biliyor. İlgili yetkililer, bu suçun yanıtını uygun bir vakitte verecektir." demişti.