ABD'de kimin iktidara gelmesi önemli değil

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, bugün bakanlar kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerine dair Vaizi, "Amerika Birleşik Devletleri'nde kimin iktidara gelmesi bizim için hiç önemli değil. İlkeli bir politikaya sahibiz.” dedi.

Vaizi, 2015'te İran'la yapılan nükleer anlaşmada öngörülen mekanizmaların sadece anlaşmada kalan üyeler için geçerli olduğunu belirterek, "Tetik mekanizmasını anlaşmadan resmen çekilen ve yükümlülüklerini yerine getiremeyen Amerikalılar kullanamaz." ifadesini kullandı.

ABD'nin el koyduğu tankerlerin Tahran ile ilişkili olduğu iddiasına ilişkin Vaizi, petrol tankerlerinin İran'a ait olmadığını dile getirerek, "Uluslararası sular ile çeşitli yerlerde petrol alışverişi yapılıyor. Tankerin içinde bulunan petrol İran'a ait olabilir. Petrolümüzü satıp parayı aldıktan sonra onu takip etmiyoruz. Bu tankerler bize ait değildir" açıklamasında bulundu.