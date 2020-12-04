Avrupa Birliği: Türkiye kedi-fare oyununa son vermeli

Türkiye'ye olası yaptırımların görüşülmesi beklenen 10 Aralık'taki AB Liderler Zirvesi öncesinde konuşan Michel, ekim ayında iyimser bir plan hazırlayıp Ankara'ya (dostluk) eli uzattıklarını ifade etti. AB Konseyi Başkanı, "Türkiye provokasyonlarına ve düşmanca söylemlerine son vermeli" dedi.

"Türkiye'den ciddi anlamda olumlu bir hareket yok"

Michel, Akdeniz bölgesine ekonomi, göç, enerji gibi konuları göz önünde bulundurarak yaklaştıklarını ifade ederek, bu konularda ilerleme sağlayabilmek için Türkiye'nin tek taraflı eylemlerini ve "hasmane" olarak tanımladığı açıklamalarını sonlandırması, uluslararası hukuka uyması gerektiğini savundu.

Konsey Başkanı, "Ekimden beri olanlar pek olumlu değil. O zamandan bu yana tek taraflı eylemler atıldığını ve hasmane açıklamalar yapıldığını gördük. Ekimdeki toplantımızda aralık ayında nasıl ilerleyeceğimizi belirlemek için 27 ülke olarak bir karar aldık. Türkiye ile ilgili olarak daha fazla istikrar ve öngörülebilir bir ilişki istiyoruz. Ancak Türkiye'den ciddi anlamda olumlu bir hareket olmadığını görüyoruz ve bu bir mesele." diye konuştu.

Michel'in açıklamasından bir kaç gün önce, Türkiye, Oruç Reis sismik araştırma gemisini Antalya Limanı'na çekmişti.

Oruç Reis'in dönüşüyle ilgili AB'den yapılan açıklamada da, "AB liderleri, tek bir açıklama ya da hamle üzerinden hareket etmeyecek. Değerlendirme sürecinde, belirlenen süre zarfındaki davranışlar ve açıklamalar göz önünde bulundurulacak." denilmişti.

Kaynak: Euronews