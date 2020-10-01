  1. Siyaset
1 Eki 2020 10:10

İranlı yetkili:

Bakü-Erivan anlaşmazlığının çözülmesi için her türlü yardıma hazırız

Bakü-Erivan anlaşmazlığının çözülmesi için her türlü yardıma hazırız

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Tahran’ın Bakü ve Erivan arasındaki anlaşmazlığın uluslararası kurallar çerçevesinde ve diyalog yoluyla çözülmesi için her türlü yardıma hazır olduğunu belirtti.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, sosyal medya kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İran olarak Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanıyor ve işgalin sona ermesiyle bölgede istikrarın sağlanacağını düşünüyoruz. Bakü ve Erivan arasındaki anlaşmazlığın uluslararası kurallar çerçevesinde ve diyalog yoluyla çözülmesi için her türlü yardıma hazırız” dedi.

News Code 1889495

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