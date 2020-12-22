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22 Ara 2020 15:51

Zarif, Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Zarif, Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün İranlı üst düzey yetkililerle görüşmek üzere Tahran’da bulunan Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Mohib ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün İranlı üst düzey yetkililerle görüşmek üzere Tahran’da bulunan Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Mohib ile bir araya geldi.

İki ülkenin siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında işbirliği ele alınan görüşmede Zarif, İran'ın Afganistan'ı desteklediğini belirtti.

Amerikan birliklerinin Afganistan’dan çekilmesi gerektiğini vurgulayan Zarif, “Afgan grupları arasında siyasi çözümü bu ülkede kalıcı barışın en iyi garantisi olarak görüyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Zarif ilaveten, iki dost ve komşu ülke İran ve Afganistan arasında ikili, bölgesel ve uluslararası düzeylerde istişarelerin artırılması gerektiğini vurguladı.

fganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Mohib ayrıca bugün İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani ile görüşmüştü.

News Code 1891304

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