Trump her türlü maceracılığın sonuçlarından sorumlu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Trump’ın İran karşıtı suçlamalarına tepki göstererek, “Trump, İran’ı suçlamak için değersiz bir fotoğraf kullanıyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Zarif’in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“ABD geçen sefer sahte kitle imha silahları iddiasıyla bölgemizi yok etti ve 7 trilyon doları havaya uçurarak 58.976 Amerikalıyı öldürdü. Bu sefer çok daha kötü olacak. Trump, kariyerinin son günlerinde herhangi bir macercılığın sonuçlarından tamamen sorumlu olacak.”