Zarif: ABD bölgeyi terketmeli

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Afganistan merkezli TOLO News TV kanalına verdiği özel demeçte Tahran-Kabil ve İran-Taliban ilişkilerinin yanı sıra İran’daki Afgan mültecilerin durumu ve gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.
3 Ocak 2020'de ABD tarafından düzenlenen suikast sonucu şehit düşen İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani’nin şehadet yıldönümüne değinen Zarif, “Her zaman söylediğimiz gibi ABD’liler bölgeyi terketmelidir” dedi.
Dışişleri Bakanı Zarif, Taliban'ın varlığı hakkında "İran, Taliban'ı kendi yasaları uyarınca terör listesinden henüz çıkarmamıştır" ifadesini kullandı.
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