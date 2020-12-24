Zarif'ten Trump'ın İran karşıtı iddialarına tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından Trump’a hitaben yaptığı bir paylaşımda, “Yurtdışında kendi vatandaşlarınızı tehlikeye atmanız, dikkatleri içeride felaketle sonuçlanan başarısızlıklardan dağıtmayacak” dedi.

Zarif ilaveten Trump’ın eski ABD Başkanı Barak Obama’yı İran’a saldırmaya çalışmakla suçlayan tweetlerini paylaştı.

Donald Trump 2012’de Cumhuriyetçilere hitaben attığı bir tweette, “Obama’nın seçimi kazanmak amacıyla İran kartını bir savaş başlatmak için kullanmasına izin vermeyin. Cumhuriyetçiler! dikkatli olun” demişti.

Trump 2011’de attığı başka bir tweette, “Obama, seçimi kazanmak için İran’la savaş başlatacak” ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump bugün de Tweetter’den şöyle bir yazı paylaştı:

Pazar günü Bağdat'taki büyükelçiliğimiz çok sayıda roketle vuruldu. Üç roket işe yaramadı. Tahmin edin nereden geldiler: İran. Şimdi biz Irak'ta Amerikalılara yönelik daha fazla saldırı fısıltılarını duyuyoruz. İran'a bir tavsiye. Eğer bir Amerikalı ölürse bundan İran'ı sorumlu tutarım.