İranlı yetkiliden ABD'ye algı operasyonu tepkisi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD'nin nükleer anlaşmaya yönelik yaptığı algı operasyonuna tepki gösterdi.

Şemhani'nin yaptığı paylaşımda, "Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönme gibi değersiz bir konuyu büyütmek için yürüttüğü algı operasyonundan sonuç çıkmayacak. Tüm yaptırımların eksiksiz bir şekilde kaldırılması, Washington hükümetinin Trump'ın başarısız maksimum baskı stratejisinden geri dönmesi için tek seçenektir." ifadeleri kullanıldı.

ABD yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.