Zarif'ten Erdoğan'ın okuduğu "Aras" şiirine tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter üzerinden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'de Karabağ Zaferi kutlamaları programında okuduğu Aras şiirine tepki gösterdi.

Zarif'in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Kimse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bakü'de yanlışlıkla okuduğu şiirin, Aras Nehri'nin kuzey bölgelerinin İran’ın ana topraklarından zorla ayrılmasıyla ilgili olduğunu söylememiş!

O, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine karşı konuştuğunu fark etmedi mi acaba? Kimse Aziz Azerbaycan'ımız hakkında konuşamaz."

Erdoğan, Bakü'de düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde Aras türküsünün sözlerini okuyarak, “Aras’ı ayırdılar, Kum ile doldurdular; Ben senden ayrılmazdım, Zor ile ayırdılar, Ay Laçin, can Laçin, Men sene kurban Laçin” demişti.