Ortadoğu'nun en uzun caddesi hangi ülkede?

Uzunluğu yaklaşık 18 km olan Valiasr Caddesi Tahran tarihinin farklı dönemlerinde kentin ilk görülecek yerleri arasında yer almıştır. Bunun sebebi cadde yapımının başından günümüze kadar muhteşem bir manzara oluşturan yaşlı çınar ağaçlarıdır.

Ortadoğu'nun en uzun caddesi olarak bilenen Valiasr, Tahran’ın kuzeyi (Tecriş) ve güneyindeki (Rah Ahen) mahallelerini birbirine bağlar. Bu cadde sanat kafelerinin merkezi sayılır. Valiasr caddesinin doğası ve keyfi sadece uzun ağaçlar ve caddenin kaldırımlarında yürümekle sınırlı değil. Caddede bulunan parklar da oldukça güzel ve huzur vericidir.

Millet Parkı

Millet Parkı, Valiasr Caddesi'nde bulunan en büyük parklardan biridir. Bu eski park Tahran’ın görülecek en önemli yerlerinden biri sayılmakta. Parkın girişinde bu yeşil alandaki harikalarla karşılaşacaksınız. Giriş, kentsel öğeler ve çeşitli heykellerle dekore edilmiştir. Parkın alanı fotoğraf çekmeye uygundur ve özellikle sonbaharda fotoğraf çektirmek için en güzel yerlerden biridir.

Sai Parkı

Tahran’ın görülecek diğer yerlerinden biri bu sokakta bulunan eski Sai Parkıdır. Parkın ‘Japon Bahçesi’ olarak bilinen bir bölümünde kuşlar var.

Ferdos Bahçesi

Valiasr Caddesi'nde ve Tecriş Meydanı’nın yakınlarında eski ve güzel Ferdos Bahçesi bulunmakta.Tahran’ın en ünlü turistik yerlerinden biri olan Ferdos Bahçesi günümüzde ‘Sinema Müzesi Bahçesi’ olarak işlev yapmakta.

Tecriş Çarşısı

Tecriş Çarşısı da Valiasr Caddesi'nin sonunda yer alan ve birçok turisti kendine çeken yerlerden biridir. Eski mimarisiyle dikkat çeken çarşının farklı bölümlerinde dizilen meyve, sebze ve yemeklerin rengi, kokusu ve güzelliği sanki insanı yeniden canlandırıyor.