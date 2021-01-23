İran'ın güneydoğusunda bir mağara köyü: Meymand

İran’ın görülecek türistik yerleri sadece ülkenin büyük şehirleriyle sınırlı değil. Aynı zamanda köyleriyle de çok sayıda turist çekmektedir. Bu yerler arasında İsfahan’daki Abyane, Doğu Azerbaycan’daki Kandovan, Kürdistan’daki Palangan ve Gilan’daki Masule köyleri yer alıyor.

İran’da görülmeye değer köylerden biri de Meymand köyüdür. Meymand Kirman eyaletine yer alan Şehr Babek ilçesinin 38 km uzaklığında bulunan çok eski bir köydür.

Gizemli kaya mimarisiyle ünlü olan tarihi Meymand köyü, Kirman’ın Şehr Babek, Sircan, Refsencan ve Anar ilçeleri arasında yer almakta.

Meymand, İran’ın kayalara oyulmuş mağara evleriyle dolu. Köyde bulunan mağara ve yeraltı evleri yumuşak kayalardan oyulmuş ilkel zamanda yaşanan yerleşim yerlerine benziyor.

Bu mağara evlerin her biri yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 20 metre kare büyüklüğünde. Mağara evlerin her biri farklı sayıda odalara sahip olmakla beraber bu sayı yediye kadar çıkabiliyor.

Köyün yazları çok sıcak kış ayları da soğuk geçiyor. Yaşanılan bu zorlu koşullara köylüler ayak uydurmak için, mevsimine göre farklı evlerde yaşıyor. Yazın ve sonbaharın başlarında, sıcak havalardan etkilenmemek adına çatıları çimenden oluşan evlerde kalıyorlar. Kış aylarında yaşanan sert ve soğuk havadan kaçmak için yerli halk yer altında bulunan mağaralara taşınıyor.

Köyün sakinleri mağaraların içlerini modern yaşam tarzlarına göre şekillendirmiş. Köyde yaşayanların çoğu, kırsal tarım arazilerinde, dağ meralarında sığır yetiştirip ve otlatıyorlar.

İlkbahar ve yaz ayları Meymand köyünü ziyaret etmek için en uygun zamandır.

Meymand 2016 yılında İran’ın 19’uncu eseri olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiş. Köy aynı zamanda 2005 yılında UNESCO-Yunanistan Melina Mercouri Kültürel Manzaraların Korunması ve Yönetimi Uluslararası Ödülü ödülüne layık görüldü.



Kaynak: Mehrnews / Hürriyet Seyahat

