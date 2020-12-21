İran'ın batısındaki Falak-ol-Aflak Kalesi'ne kısa yolculuk

Loristan, İran’ın batısında yer alan ve Lor kesiminin yaşadağı eyaletlerden birisidir. Zagros Dağları arasında yer alan eyalet, tarihi açıdan ülkenin en önemli bölgelerinden biri sayılmaktadır.

Dört mevsimi bir arada yaşayan Loristan eyaletine farklı şelalerin bulunduğu için "Şelaleler Cenetti" adı da verilmektedir.

Gohar Gölü, Bişe Şelalesi, Hazine Vadisi, Keeyow Gölü, Devrik Laleler Ovası, Şirz Boğazı, Halat Boğazı, Nujiyan Şelalesi, Gerit Şelalesi ve Falak-ol-Aflak Kalesi bu eyalette görülmeye değer yerleden sadece bazısı.

Falak-ol-Aflak, Loristan eyaletinin bölge başkenti Hürremabad'da aynı adı taşıyan büyük bir tepenin üstünde yer alan bir kaledir. Bu devasa yapı Sasani döneminde inşa edilmiştir.

Şapur Khast, Atabakan Kalesi ve On iki Kule adlarıyla da bilinen Falak-ol-Aflak, kentin hemen hemen her yerinden görülebiliyor.

Kale, Kaçar dönemine kadar bir komuta merkezi veya hükümdarların ikametgahı olarak kullanılmıştır. Ancak şimdi Hürremabad'ın turistik yerlerinden biri olarak yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmaktadır.

İki avlu ve on iki kuleden oluşan kalede, çini ve tuğla süslemelerin oldukça yoğun kullanıldığı görülür.

Falak-ol-Aflak Kalesi 1970 yılında İran’ın ulusal varlıkları listesine alındı ve birkaç yıl sonra değerli eserlerin tutulduğu bir müze haline gelerek işlevini sürdürmektedir.