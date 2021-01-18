İran'ın en güzel kayalık köyü; Kandovan

Doğu Azerbaycan eyaleti, Osku şehrine yakın Sahand Dağı'nın eteklerinde yer alan eski köy, kayalıklardaki taşların içerisindeki evleriyle meşhur ve bundan dolayı İran’ın kayalık kenti olarak tanınmakta.

İranı'ın Kapadokyası olarak da bilinen Kandovan köyü, dünyanın en popüler mağara evlerine sahiptir.

Burada bulunan bazı evlerin en az 700 yıllık olduğu bilinmektedir. Bu antik binaların bazısı badanayla kaplanmış ve daha modern görünüm verilmiştir. İçleri halılar ve kumaşlarla döşenmiş bu evler tahminen 170 aileden oluşan toplulukları ağırlıyor.

Şehir olmaktan öte köy olan Kandovan, tabii şehir tanımına göre değişecektir ve ünü muntazam taş yapımlarıyla ünlüdür.

Piramit evleri ve renkli pencereleriyle bilinen Kandovan, İran'ın en önmeli turistik merkezlerinden biri olma özelliğini taşımaktadır.

Kandovan köyü, 1998 yılında İran’ın ulusal varlıkları listesinde yer almıştır.