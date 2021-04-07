İran: Uranyumu yüzde 20 zenginleştirme çalışmaları devam ediyor

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, mecliste çıkarılan nükleer yasa kapsamında bugüne kadar yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş 50 kilogram uranyum ürettildiğini bildirdi.

İran devlet televizyonuna konuşan Kemalvendi, "Yasaya göre bir yıl içinde yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş 120 kilo uranyum üretilmeliyiz. Neredeyse yolun yarısına geldik ve bu süreçle 8 aydan daha kısa bir zamanda hedefimze ulaşabiliriz." dedi.

Kemalvendi, şu anda İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesinin 16 bin SWU olduğunu belirterek, nükleer anlaşma öncesi dönemde bu rakamın 12 bin SWU olduğunu kaydetti.

Uranyumu yüzde 20 zenginleştirme çalışmalarının devam ettiğini anlatan Kemalvendi, nükleer yasa kapsamında uranyum zenginleştirme oranının eskisine nazaran önemli ölçüde artacağını söyledi.

Yaptırımlarla stratejik mücadele yasa tasarısı Aralık ayında İran İslami Şura Meclisi'nde onaylanmıştı. Bu yasa, İran Atom Enerjisi Kurumu'nun uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılıyor.