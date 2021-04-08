İran'da "sarı kek" üretimi artıyor

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İran’ın zenginleştirme alanında ilk 7 veya 8 ülke arasında yer aldığını belirterek, “İran’ın nükleer endüstrisi, ilerleme seviyesinin çeşitliği açısından dünyadaki ilk beş veya altı ülkenin yanında yer almaktadır” dedi.

Behruz Kemalvendi, “İran, nükleer endüstrinin yanı sıra ilaç endüstrisi de dahil olmak üzere diğer önemli alanlarda kullanılan kalite açısından dünyanın ilk ağır suyunu üretiyor” ifadesini kullandı.

Ülkenin önemli bir bölümünde uranyum kaynaklarının keşfi yapıldığını ifade eden Kemalvendi ayrıca diğer dört karasal alandan uranyum arama ve çıkarma faaliyeti yapıldığını söyledi.

İran'da son 15 yıl boyunca ortalama sarı kek üretiminin yılda yaklaşık 4 ton olduğuna değinen Kemalvendi, "Geçen yıl ortalama 4 tondan 37 tona ulaştık ve bu yıl 40 tona ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.