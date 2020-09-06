İran Atom Enerjisi Kurumu'ndan "yeni nesil satrifüj" açıklaması

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ülkenin nükleer programına ilişkin, "Başta IR-6, IR-8 ve IR-9 santrifüjleri olmak üzere yeni nesil santrifüjlerin üzerinde çalışmaların test aşaması çok iyi geçti ve şimdi bu araştırma tamamlanma aşamasına geldi." dedi.

Kemalvendi, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu santrifüjler gün geçtikçe daha da verimli ve etkili hale getiriliyor. Eğer yakın gelecekte bu cihazları sanayi ölçekte üretmeye karar verilecek olursa, bunu rahatlıkla yapabileceğimizi söyleyebilirim."

Kemalvendi, "Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEA) son günlerde yayınladığı rapora dair, "Tahran doğal olarak UAEA'nın iki konu hakkındaki sorularına cevap vermekle artık İran nükleer anlaşması ile ilgili rapora paralel olarak başka raporların yayımlanmamasını beklemektedir." ifadelerinde bulundu.

Öte yandan İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki daimi temsilcisi Kazım Garipabadi, UAEA'nın yayınladığı İran raporunu değerlendirerek, bunun İran ile ilişkilere dair yapıcı bir perspektif sunduğunu söylemişti.

UAEA Başkanı Rafael Grossi rapora İran ve Ajans arasındaki anlaşmanın memnuniyet verici olduğunu belirterek, tarafların ortak bildirisini de eklemiştir.

Ajans tarafından daha önce İran’da bazı mekanlarda ilan edilmemiş nükleer faaliyetler olduğunu ortaya atmıştı. İran ve Ajans geçen Çarşamba günü Grossi’nin Tahran ziyaretinin sonunda yayınladıkları ortak bildiri ile daha fazla işbirliği yapmayı kararlaştırdılar.