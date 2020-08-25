UAEA Başkanı'nın Tahran ziyaretinde İran-UAEA işbirliği ele alınacak

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi’nin Tahran ziyareti hakkında, “Son 20 yıl boyunca ajansla birçok temasımız oldu ve bu ajansın genel müdürlerinin farklı dönemlerde birçok kez İran'a geldiğine tanık olduk” dedi.

Rafael Grossi’nin Tahran ziyaretinin tetik mekanizması ve siyasi meselelerle ilgisi olmadığını belirten Kemalvendi, “Bu görüşmede İran ile UAEA arasındaki etkileşimin incelenmesi bekleniyor. İran ile UAEA’nın ilişkisi iyi durumdadır ve sunulan 18 raporda birçok olumlu noktaya değinmiştir” ifadesini kullandı.

Grossi’nin İran’da iki yeri ziyaret etme isteğine değinen Kemalvendi, ajansın talebinin yasal olarak sağlam bir temeli olmadığını söyledi.

Kemalvendi, İran ile UAEK arasında yasal ve mantıksal ilkelerin olması gerektiğini vurgulayarak, “İran, UAEA ile etkileşimin her iki tarafın yasal yükümlülüklerine uygun olmasını bekliyor. Buna ek olarak İran’ın ajansın tüm sorularına yanıt vermesi gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

İran ile UAEA’nın ihtilafları çözmek için görüşmeler yaptığını belirten Kemalvendi, “İran ve UAEA için önemli olan ilişkilerin güçlendirilmesidir. Kötüye kullanma niyetinde olan ülkelerin ajansa baskı yapmasına izin vermemeliyiz. Bu nedenle UAEA Başkanı Rafael Grossi’nin İran ziyareti çok önemlidir” şeklinde konuştu.