İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, "KHAMENEI.IR" web sitesine verdiği demeçte nükleer anlaşmanın son durumunu değerlendirdi.

"ABD ve Avrupa yaptırımları kaldırma konusunda hangi pratik adımları atmalı?" sorusuna Salihi, "Yaptırımların çoğu bankacılıkla ile ilgili. Bankacılık işlemleri, para transferi ve petrol satışlarımızdaki sorun kalkarsa sıkıntımız olmayacak." yanıtını verdi.

İran Meclisi'nin yaptırımlarla stratejik mücadele yasasına ilişkin Salihi, "Meclisin yasalarını uygulamak zorundayız. Bu bir gerçek ve hem hükümet hem de İran Atom Enerjisi Kurumu, yasanın teknik anlamda uygulanmasında hiçbir sorun olmadığını açıkladı ve 24 saat içinde yüzde 20 zenginleştirme işlemi yapıldı." ifadesinde bulundu.

Salihi, ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönmesiyle ilgili olarak, “ABD nükleer anlaşmaya geri dönmek istiyorlarsa, ilk önce İran İslam Cumhuriyeti’ne gerekli güvenceyi sağlamalı.” dedi.

Nükleer anlaşma taraflarına seslenen Salihi, şunları kaydetti:

“Artık eskisi gibi olmayacak. Sadece biz yükümlüküklerimize bağlı kalmayacağız. Eğer onlar bildiri yayınlarsa biz de bildiri yanınlayacağız. Tepkimiz eyleme karşı eylem ve taahhüde karşı taahhüt şeklinde olacak."

Ali Ekber Salihi, "Nükleer anlaşmaya taraf ülkeler yaptırımların kaldırılması için yeni koşullar ekleyebilir mi?" sorusuna, “Yaptırımların kaldırılması için yeni şartları kabul etmeyiz. ABD geri dönmek isterse, önceki nükleer anlaşma var. İlk önce yıkılan karşılıklı güven yeniden inşa edilmelidir. ABD’ye güvenmiyoruz ve tabii onlar da bize. Elbette onlara güvenmememiz gerçeklere dayanıyor ve haklı olduğumuzu gösteriyor." cevabını verdi.

Washington yönetimi, İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından İran karşıtı ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de devreye sokmuştu.