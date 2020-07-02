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2 Tem 2020 15:34

Natanz nükleer tesisinde zenginleştirme sürecinde bir sorun yoktur

Natanz nükleer tesisinde zenginleştirme sürecinde bir sorun yoktur

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Kemalvendi, bugün sabah saatlerinde Natanz nükleer tesisinde meydana gelen hasarda tesisin faaliyetlerinde bir aksama olmadığını belirtti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Natanz nükleer tesisinde yapım aşamasında olan açık hava tesislerinin birinde hasar meydana geldiğini söyledi.

Kelmalvendi yaptığı açıklamada, "Natanz nükleer tesisinde meydana gelen olayda uranyum zenginleştirme sürecinde herhangi bir aksama yoktur ve sitemiz eskisi gibi faaliyetlerine devam ediyor" dedi.

Olayda can kaybı olmadığını belirten Kemalvendi ayrıca, hasar gören tesisin faal olmamasından dolayı kaygılanacak durum olmadığı ve olay yerinde hazır bulunan uzman ekiplerin incelenmesinin sürdüğünü ifade etti.

News Code 1887523

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