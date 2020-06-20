İranlı yetkili: UAEA, casusluk bilgilerine dayanmamalıdır

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, kaleme aldığı bir makalede, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yönetim kurulunun güvenilmez kaynaklardan elde edilen bilgilere dayanmasını eleştirerek, "UAEA üyeleri ülkelerin ulusal egemenliğine zarar veren bu ilkesiz ve tehlikeli oyunlarla yüzleşmelidir" dedi.

UAEA’nın İran'daki iki bölgeye erişim talebine atıfta bulunan Kemalvendi, "UAEA, İsrail casusluk operasyonlarıyla elde edilen bilgi ve belgelere dayanarak, bu bölgelere erişim talebinde bulunmuştur. Bunlar kabul edilmezdir” ifadelerini kullandı.

İran’ın bu iddiaları gerçek dışı ve gayrimeşru olarak gördüğünü belirten Kemalvendi, "İran İslam Cumhuriyeti, üye ülkelerin siyasi baskılar altında UAEA’nın izleme sürecinde böyle olumsuz bir oyuna girmesine izin vermemesi gerektiğine inanıyor" değerlendirmesini yaptı.