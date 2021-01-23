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23 Oca 2021 20:41

Türkiye'de 144 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Türkiye'de 144 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Türkiye Sağlık Bakanlığı koronavirüse ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 856 yeni vaka tespit edilirken, 144 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Sağlık Bakanlığı'nca paylaşılan güncel koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 152 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 856 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 144 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 723 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 5 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 301 bin 861'e yükseldi. Test sayısı 28 milyon 348 bin 659'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 424 bin 328, vefat sayısı 24 bin 933, ağır hasta sayısı 1962 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

News Code 1892043

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