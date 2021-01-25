HDP, yeni bir mücadele kampanyası başlatıyor

HDP Yerel Yönetimler Kurulu’nun düzenlediği eş başkanlarla online toplantıda konuşan HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, 8 Şubat’ta yeni bir mücadele kampanyası başlatacaklarını duyurdu.

Kampanyanın dört ana konusu olduğunu belirten Pervin Buldan Haziran ayına kadar süreceğini söylediği kampanyada “tecrit, açlık grevleri, Kobane davası ve AİHM kararı” olduğunu kaydetti.

HDP Yerel Yönetimler Kurulu, belediye eş başkanlarıyla online toplantıda bir araya geldi. İktidarın HDP’ye yönelik baskı politikalarına değinen Sancar, “Haklılığımız sürekli çeşitli alanlarda tescil edilmektedir. Bunların son örneği AİHM’in Demirtaş şahsında aldığı kararıdır” dedi. Sancar, “İktidar bunu uygulamayacağını belirtiyor ama bizler bu kararın gereğinin yerine gelmesi için hem içeride hem uluslararası alanda çeşitli faaliyetler yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

Buldan da şöyle konuştu:

“Bütün bunların hem Kürtlerin hem de demokrasi güçlerinin gündeminde olması önemlidir” dedi ve şunları ekledi: “Bütün bu meseleler sadece Kürtleri ilgilendiren meseleler değil. Bir bütün olarak Türkiye’yi ilgilendiren meselelerdir. O yüzden her kesimi, genişleye bildiğimiz kadar bizim dışımızdaki insanları katabildiğimiz oranda başarılı olabileceğimizi düşünüyoruz. Sadece bizimle sınırlı kalmayan bir süreci başlatacağız. Yanımıza demokrasi güçleri başta olmak üzere siyasi partileri, STK’leri, demokratik kesimleri alabileceğimiz bir süreci başlatacağız. Her kentin kendi özgününde yanına alabileceği mutlaka farklı kesimler vardır. Bu süreci birlikte ortaklaştırıp eylem ve etkinlikleri birlikte yapıp sonuç alıcı bir şekilde tamamlayacağımıza inanıyoruz.”

Kaynak: T24