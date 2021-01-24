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24 Oca 2021 11:50

Türk gemisine saldırı ile ilgili son gelişme

Türk gemisine saldırı ile ilgili son gelişme

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Geminin Gabon karasularına ulaştı. Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz" dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk gemisine Nijerya açıklarında korsan baskınla ilgili NTV'ye açıklama yaptı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

"Biraz önce kaptanla görüştüm gemi Gabon karasularında. Gemi güvenli şekilde limana yanaşmak için bekliyor. Gabon'dan da teknik personel talebinde bulunduk. Gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri yapacağız. 

Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz.

Korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar. Süreci yakından takip ediyoruz.

Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Herhangi yaralanma veya başka bir durum yok. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizin naaşı var onu da gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri başlatacağız."

News Code 1892053

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