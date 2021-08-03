Suriye: Virüsün kökeniyle ilgili araştırmalar siyasileştirilmemeli

Şaban önceki gün Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’ya verdiği demeçte, ABD’nin yeni koronavirüsün (COVID-19) kaynağına ilişkin araştırmaları siyasileştirmeye kalkıştığına, bunun ABD’nin Çin’i kısıtlamak için her türlü aracı kullanabileceğini gösterdiğine dikkat çekti.

Şaban, tüm dünya ülkelerinin ABD’nin Çin’e mesnetsiz suçlamalar yöneltmekteki amacının ne olduğunu bildiğini, bu nedenle suçlamaları dikkate almadıklarını söyledi.

Çin’in siyaset, ekonomi ve bilim alanlarında ilerleme kaydettiği için ABD’nin kısıtlama ve suçlama hedefi haline geldiğini vurgulayan Şaban, ABD’nin artık dünyayı kandıramayacağını belirtti.

Beşar Esad’ın danışmanı Şaban, COVID-19’un kökeninin araştırılması konusunda Çin’in yoğun çaba harcadığını, özellikle salgının başlangıcında etkili tedbirler almak suretiyle salgını bertaraf etmeyi başardığını, akabinde birçok ülkeye tıbbi malzeme yardımı sağlayıp, salgınla mücadelede diğer ülkelere örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Şaban, Batılı ülkelere, özellikle ABD’ye “tüm dünya büyük bir ailedir” düşüncesinden hareket ederek, salgın dahil çeşitli tehditlerin üstesinden birlikte gelinmesi için çaba harcama çağrısında bulundu.

Kaynak: CRI Türkçe