Restorasyon projesi nedeniyle bir süredir ziyaretçilere kapalı olan Tahran Çağdaş Sanat Müzesi yeniden açıldı. Bugün düzenlenen açılış törenine İslami İrşad ve Kültür Bakan Yardımcısı Seyyid Muctaba Hüseyni, kültür bakanlığı yöneticileri, Tahran'daki yabancı elçilik ve misyonların temsilcileri ve sanat camiasından da ünlü isimler katıldı.

Önümüzdeki 2 Şubat tarihinden itibaren müze binasında İranlı kadın ressam Manije Miremadi'nin ailesinin bağışladığı sanat eserleri sergilenecek.

Tahran Çağdaş Sanat Müzesi, Tahran'da 1977'de açılan ve değerli Batı modern sanat koleksiyonuna sahip bir müzedir.