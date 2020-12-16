Sözcü yazarından ABD yaptırımı yorumu

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, ABD yaptırımlarına ilişkin olarak, "Demek ki Türkiye, Amerika'nın hasmı, düşmanı imiş!Amerikalıların, Türkiye gibi anlaşmalara ve sözleşmelere sadık bir ülkeye, böyle düşmanlık yasasını uygularken utanmaları gerekir. Kırk yıllık dostu, bir anda düşman ilan ettiler!ABD akrep gibidir. Akrebin dostluğu olmuyor!" görüşünü savundu.

Turan, "Eğer Amerika'nın çıkarlarına boyun eğer, isteklerini kabul edersen onun stratejik ortağı, müttefiki olursun!ABD'nin dostu olmak için onun en ahlâksız tekliflerine bile 'Eyvallah' demen gerekir. Aksi halde başına çuval geçirir, kaza süsü vererek savaş gemine füze atar, silah ambargosu koyar, yaptırım uygular velhasıl her türlü melaneti yapar!" düşüncesini dile getirdi.

Turan, "Şimdi bu geçmişi kirli Amerika, bizim Rusya'dan satın aldığımız S-400 Füze Sistemi'ni, bahane ederek Türkiye'ye yaptırımlara başladı.Bilgiç geçinen bazı siyasiler saf saf: 'Bu yaptırımlar hafif, bizi etkilemez!' diyor. Fakat bu daha başlangıç birader… Amerika kurnaz. İlk anda hafiften başlıyor. Eğer onların isteklerini kabul etmezsek, cendereyi biraz daha sıkacaklar… Sonra biraz daha, biraz daha… Bu böyle devam edecek… Ta ki, pes edinceye kadar! Akrep her zaman akrepliğini yapar!" ifadesini kullandı.

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle, Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı almıştı.