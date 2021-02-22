Sözcü: F-35’ler için anlaşılan ABD’li lobi şirketinin sözleşmesi uzayabilir

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Türkiye, F-35 programında kalmak için Amerika Birleşik Devletleri'nde Arnold & Porter’la yapılan sözleşmenin uzayabileceğini kaydetti.

Toker yazısında, “ABD'li lobi şirketiyle yapılan anlaşmanın, Türkiye'yi yeniden F-35 programına dahil etmekte etkisi olup olmadığını zaman gösterecek. Zira lobi şirketinin de belirttiği gibi, 'halihazırda bir hayli karmaşık ticari ve jeopolitik faktörler' mevcut. Bu arada önemli bir detay: Sözleşme, ikinci bir altı aylık uzatmaya açık. Temmuz sonuna kadar Türkiye F-35 programına dahil edilmezse, Arnold&Porter ile SSTEK arasındaki sözleşme yenilenebilecek. Ücret ise tekrar değerlendirilecek.” ifadesini kullandı.