İran'ın İsferayin Çelik Sanayi Kompleksi, Türk firma ile işbirliği anlaşması imzaladı

İsferayin Çelik Sanayi Kompleksi Sergi İşleri Direktörü Keyvan Şerifan, İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (İRNA) yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma, iki çelik şirketi arasında geçen hafta Tahran Uluslararası Metalurji Fuarı'nın son gününde imzalandı ve bu anlaşmaya göre Türk Marmara Metal Şirketi, bu yıl İsferayin Çelik Sanayi Kompleksi'nin 30 milyon Euro değerindeki çelik ürününü garantili olarak satma sözünü verdi" dedi.

Türkiye'de çelik alanında en önemli ve öncü firmalardan biri olan Marmara Metal Çelik Şirketi ile imzalanan bu işbirliği anlaşmasına göre, İsferayin Çelik Kompleksi üretim hattına 20 milyon Euro yatırım yapacak.

Bu yatırım, İsferayin Çelik Kompleksi üretim hattının tamamlanması ve güncellenmesi amacıyla yapılacak, böylece bu kompleks giderek daha çeşitli ürünler üretebilecektir.

Uluslararası Metalurji Fuarı (İran Metafo) 15-18 Şubat tarihleri ​​arasında Tahran Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.