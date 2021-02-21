Yeniçağ'dan Erdoğan ve Davutoğlu görüşmesi yazısı

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü köşesinde bir AKP’li milletvekilinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yapıldığı sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Başbakan’ı Ahmet Davutoğlu arasında medyaya yansımayan bir görüşmenin perde arkasına ilişkin anlattıklarını aktardı.

Uğuroğlu yazısında söz konusu görüşmeyi şöyle anlattı:

"Erdoğan 10 Ağustos 2014'de halkoyu ile Cumhurbaşkanı seçilince AKP Genel Başkanlığını ve Başbakanlığı Ahmet Davutoğlu'na devir etti.

Devir esnasında Davutoğlu soruyor; İlk talimatınızı alabilir miyim?

Erdoğan diyor ki; Beştepe külliyesini cumhurbaşkanı olarak ben kullanayım. Siz Çankaya köşkünü kullanın.

Davutoğlu diyor ki; Külliye de Başbakanlığın olan Vahdettin ve Huber köşkleri de sizin olsun…"Erdoğan'ın başbakandan istediği ne terörle mücadele, ne işsizliğe, enflasyona çözüm ne de bir memleket meselesi… İlk isteği Saray…”