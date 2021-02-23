İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün Tahran’da düzenlenen Kutsal Savunma (8 yıllık İran-Irak savaşı) Uluslararası-Hukuki Talepler Konferansı'nda bir konuşma gerçekleştirdi.

Muhammed Cevad Zarif burada yaptığı konuşmada Saddam rejiminin İran’a yönelik düzenlediği askeri saldırıda uluslararası kural ve kanunların ihlal edildiğini belirterek, bu rejimin İran karşıtı eyleminin hiçbir yasal gerekçesi olmadığını söyledi.

Cevad Zarif, “Saddam’ın İran karşıtı eylemi savunma açısından da haklı değil. Ülkemiz işgal edilmiş ve uluslararası hukukta da kınanmış olan kapsamlı eylemler yapılmıştı” dedi.

Zarif, Baas rejiminin sivillere karşı cinayet yaptığını ve ülkenin çeşitli şehirlerine karşı füzeli saldırılda bulunduğunu ifade ederek, "BM, İran’a dayatılan 8 yıllık İran-Irak savaşında bu eylemi kınamak için herhangi bir önlem bile almadı." açıklamasını yaptı.

'Bugünden itibaren Ek Protokol’ün uygulanmasını askıya aldık'

Bakan Zarif, konferans sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İslami Şura Meclisi'nin çıkardığı "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" yasa hakkında, "Bugünden itibaren Ek Protokol’ün uygulanmasını askıya aldık." ifadesini kullandı.

Zarif konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:

“Biz 15 Şubat’tan bu yana Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na bu yasanın 23 Şubat’ta yürürlüğe gireceğini resmen duyurduk. Dolayısıyla bu yasanın uygulanmasına bu sabah başlandı.”

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin Tahran ziyaretine atıfta bulunan Zarif, “Sayın Grossi, meclis yasasının uygulanması için düzenlemeler yapmak üzere İran'a geldi; Bu konuda bazı anlaşmalara vardık. Bu anlaşma kapsamında nükleer tesislerinde kaydedilen video görüntüleri ajansa verilmeyecek; ancak koruma çalışmaları devam edecek” şeklinde konuştu.

Bunlara ilave olarak Zarif, "İran, nükleer koruma önlemlerini uygulamkala yükümlüdür. Meclis yasası koruma önlemleri dışında işbirliği yapmamıza izin vermiyor. Bu, ajansla işbirliğimizin devam edeceği anlamına geliyor” dedi.